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Белал объяснил, как победит дю Плесси: «Из-за отчаяния он отдаст мне шею, а я его усыплю»

Белал Мухаммад объяснил, как победит Дрикуса дю Плесси.

«Я начну с двойки, затем он выбросит оверхэнд, а я нырну, сменив уровень, и проведу тейкдаун.

Он попробует вынырнуть, но ему не хватит сил, чтобы встать, поэтому я буду бить его в партере до конца раунда.

Во втором раунде я начну с колена в прыжке, он перекроется, а затем я исполню трюк Забита с подножкой, потом покажу на него пальцем и посмеюсь, что разозлит его.

Он вскочит и начнет бросаться на меня с безумными ударами, но я легко уклонюсь и отвечу двойкой.

Дрикус разозлится еще сильнее и попробует перевести меня, но я легко защищусь от этого. Теперь он вымотан и стоит на коленях, а я бью ногой в его корпус. Конец второго раунда.

В начале третьего раунда он будет полностью сломлен − Дрикус не сможет ни ударить меня, ни перевести в партер.

Теперь он будет выбрасывать удары с разворота, но я отступлю с умом и заберу его спину. Из-за отчаяния он отдаст мне шею, а я его усыпляю. И у нас новый двойной чемпион», − написал в соцсетях чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад.

Белал Мухаммад: «Стрикленд много говорит, но дерется как испуганный ребенок»

Белал Мухаммад: «Стрикленд – жалкий расистский клоун, который прячется в теле бойца»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Белала Мухаммада
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