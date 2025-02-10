Белал Мухаммад: «Стрикленд – жалкий расистский клоун, который прячется в теле бойца»
Мухаммад раскритиковал поведение Шона Стрикленда после боя с Дрикусом дю Плесси.
«Он хочет, чтобы люди говорили, какой он сумасшедший отморозок. Но это не так. Шон – жалкий расистский клоун, который прячется в теле бойца. Он трус», – заявил чемпион UFC Белал Мухаммад.
«Я люблю страдания. За ними – лучший день». Стрикленду сломали нос в шести местах, но он все равно счастлив
Дю Плесси – о недовольстве зала во время боя со Стриклендом: «Это меня раздражало и сводило с ума. Если бой был скучным, то не из-за меня»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Белала Мухаммада
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