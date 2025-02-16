Мухаммад – о победе Каннонира: «Вау, какой камбэк, он снова сделал это!»
Белал Мухаммад впечатлен победой Джареда Каннонира.
«Вау, какой камбэк, он снова сделал это!» – написал в соцсетях чемпион UFC Белал Мухаммад.
Напомним, Джаред Каннонир победил Грегори Родригеса техническим нокаутом в четвертом раунде главного события UFC Fight Night 251.
Джаред Каннонир: «У меня незавидная позиция в рейтинге – четыре человека впереди побили меня. Но я не собираюсь останавливаться»
UFC Fight Night 251: Каннонир победил Родригеса, Каттар проиграл Залалу и другие бои
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Белала Мухаммада
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