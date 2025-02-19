Бетербиев − о недовольстве команды Бивола результатом первого боя: «Мне плевать на это»

Артур Бетербиев заявил, что его не интересует недовольство команды Дмитрия Бивола исходом первого боя.

«Они могут говорить что угодно. Мне на это плевать. Моя задача − выступить лучше, чем в прошлый раз.

Мне нужно учиться, были ошибки, которые нужно исправить. Мой лучший перформанс? Думаю, он еще будет. Может быть, в эту субботу, может быть, позже. Посмотрим», − сказал абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев , который 22 февраля подерется с Дмитрием Биволом . Первый поединок в октябре-2024 завершился победой Бетербиева решением большинства судей.

Бетербиев – о желании Аль эш-Шейха устроить трилогию с Биволом: «Если он так сказал, значит он так и думает. А что будет или не будет – увидим со временем»

Артур Бетербиев: «Если Бенавидеса сделают обязательным претендентом, то мы должны будем подраться»