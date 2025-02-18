Бетербиев – о желании Аль эш-Шейха устроить трилогию с Биволом: «Если он так сказал, значит он так и думает. А что будет или не будет – увидим со временем»
Артур Бетербиев не исключил, что проведет трилогию с Дмитрием Биволом.
«Моя реакция на слова Аль эш-Шейха о трилогии с Биволом? Турки – большой человек. Он сам отвечает за свои слова. Если он так сказал, значит он так и думает. А что будет или не будет – увидим со временем», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.
Напомним, Бетербиев подерется с Дмитрием Биволом 22 февраля в Эр-Рияде.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
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