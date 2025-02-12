Бетербиев − о силе удара Бивола: «Он хорошо бьет − как настоящий боксер»

Артур Бетербиев заявил, что Дмитрий Бивол бьет сильно.

«Спасибо, конечно, что высоко оценил мои удары. Он тоже бьет хорошо – как настоящий боксер. Я думаю, в нашем весе все бьют хорошо», − сказал абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев , который 22 февраля подерется с Дмитрием Биволом . В октябре-2022 Бетербиев победил Бивола решением большинства судей.

Бетербиев готовится к 12 раундам с Биволом: «Мохаммед Али мог предсказать, когда он закончит бой, а я не такой хороший боксер»

Бетербиев − о первом бое с Биволом: «Судьи официально высказали мнение − я выиграл»