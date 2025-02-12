Бетербиев − о силе удара Бивола: «Он хорошо бьет − как настоящий боксер»
Артур Бетербиев заявил, что Дмитрий Бивол бьет сильно.
«Спасибо, конечно, что высоко оценил мои удары. Он тоже бьет хорошо – как настоящий боксер. Я думаю, в нашем весе все бьют хорошо», − сказал абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев, который 22 февраля подерется с Дмитрием Биволом. В октябре-2022 Бетербиев победил Бивола решением большинства судей.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Чемпионат»
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