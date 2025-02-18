Артур Бетербиев: «Если Бенавидеса сделают обязательным претендентом, то мы должны будем подраться»

Артур Бетербиев не против поединка с Давидом Бенавидесом.

«Конечно, если он захочет драться. Если его сделают обязательным претендентом, то мы должны будем подраться», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев .

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