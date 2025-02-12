Бетербиев − о первом бое с Биволом: «Судьи официально высказали мнение − я выиграл»

Артур Бетербиев считает, что победил в бою с Дмитрием Биволом.

«Я выиграл этот бой. Мне подняли руку. Судьи не мои друзья или родственники. Разногласия в мнениях по окончании боя всегда бывают.

Тем более это первый бой в моей профессиональной карьере, который закончился не досрочно, а решением судей.

Они официально высказали свое мнение, поставив оценки, поэтому все нормально», − сказал абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев , который 22 февраля подерется с Дмитрием Биволом .

В октябре-2024 Бетербиев победил Бивола решением большинства судей.

Бетербиев готовится к 12 раундам с Биволом: «Мохаммед Али мог предсказать, когда он закончит бой, а я не такой хороший боксер»