Бетербиев − о первом бое с Биволом: «Судьи официально высказали мнение − я выиграл»
Артур Бетербиев считает, что победил в бою с Дмитрием Биволом.
«Я выиграл этот бой. Мне подняли руку. Судьи не мои друзья или родственники. Разногласия в мнениях по окончании боя всегда бывают.
Тем более это первый бой в моей профессиональной карьере, который закончился не досрочно, а решением судей.
Они официально высказали свое мнение, поставив оценки, поэтому все нормально», − сказал абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев, который 22 февраля подерется с Дмитрием Биволом.
В октябре-2024 Бетербиев победил Бивола решением большинства судей.
Бетербиев готовится к 12 раундам с Биволом: «Мохаммед Али мог предсказать, когда он закончит бой, а я не такой хороший боксер»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Чемпионат»
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