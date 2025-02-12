11

Бетербиев − о первом бое с Биволом: «Судьи официально высказали мнение − я выиграл»

Артур Бетербиев считает, что победил в бою с Дмитрием Биволом.

«Я выиграл этот бой. Мне подняли руку. Судьи не мои друзья или родственники. Разногласия в мнениях по окончании боя всегда бывают.

Тем более это первый бой в моей профессиональной карьере, который закончился не досрочно, а решением судей.

Они официально высказали свое мнение, поставив оценки, поэтому все нормально», − сказал абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев, который 22 февраля подерется с Дмитрием Биволом.

В октябре-2024 Бетербиев победил Бивола решением большинства судей.

Бетербиев готовится к 12 раундам с Биволом: «Мохаммед Али мог предсказать, когда он закончит бой, а я не такой хороший боксер»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Чемпионат»
logoбокс
полутяжелый вес
Бивол - Бетербиев
logoАртур Бетербиев
logoДмитрий Бивол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Турки опубликовал трейлер реванша между Бетербиевым и Биволом
831 января, 20:30Видео
Бивол − о проигрыше Бетербиеву: «Мне не нравится слышать, что я бывший чемпион мира»
429 января, 09:36
Бивол − о реванше с Бетербиевым: «Думаю, он будет более интересным для фанатов»
329 января, 08:42
Рекомендуем
Главные новости
Появился первый постер фильма «Мортал Комбат 2» с Джонни Кейджом в исполнении Карла Урбана
130 минут назадКино
Календарь боев в MMA и боксе в феврале-2025
94сегодня, 09:00
Тренер Стрикленда намекнул на уход от Шона: «Я хочу тренировать чемпионов мира. Если это просто работа, то пусть даст нам знать»
3сегодня, 07:56
Бетербиев готовится к 12 раундам с Биволом: «Мохаммед Али мог предсказать, когда он закончит бой, а я не такой хороший боксер»
1сегодня, 07:42
Даниэль Кормье: «Не уверен, что Чимаеву удастся провести тейкдаун против дю Плесси»
32вчера, 18:17
Дерек Чисора: «Джошуа вернется для боя с Фьюри»
1вчера, 16:53
Чисора опубликовал фото с Усиком: «Привет, Александр»
1вчера, 16:23Фото
Камару Усман: «Дю Плесси будет сложно против Имавова»
9вчера, 15:26
Белал Мухаммад: «Стрикленд много говорит, но дерется как испуганный ребенок»
7вчера, 14:34
Валентина Шевченко может подраться с Вэйли Чжан
9вчера, 12:40
Ко всем новостям
Последние новости
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября 2024, 20:42Игры
Рекомендуем