Бетербиев готовится к 12 раундам с Биволом: «Мохаммед Али мог предсказать, когда он закончит бой, а я не такой хороший боксер»

Артур Бетербиев не думает о финише в бое с Дмитрием Биволом.

«Всю свою карьеру я всегда готовлюсь на все 12 раундов. Никогда не было такого, чтобы я готовился кого-то финишировать в определенном раунде. Я готовлюсь боксировать весь бой.

Вот Мохаммед Али, например, мог предсказать, в каком раунде он закончит. Я не такой хороший боксер, у меня нет таких способностей, поэтому готовлюсь на всю дистанцию», − сказал абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев , который 22 февраля подерется с Дмитрием Биволом .

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