Дана Уайт: «Может ли бой Джонса и Аспиналла состояться летом? 100%»
Дану Уайта спросили, когда может состояться бой Джона Джонса и Тома Аспиналла .
«На этой неделе анонсов не будет. Может ли бой состояться летом? 100%. Если мы не сможем сделать этот бой, то найдем другого соперника Аспиналлу, после чего продолжим работать над поединком с Джонсом.
Вчера я сидел с матчмейкерами до шести утра, у нас много работы. Это самый большой бой, который мы можем прямо сейчас организовать», – сказал Дана Уайт.
Перейра хочет бой с Джонсом: «Бой с Аспиналлом − риск для Джона, а я − это более серьезный поединок»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: TheMacLife
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