Дана Уайт: «Может ли бой Джонса и Аспиналла состояться летом? 100%»

Дану Уайта спросили, когда может состояться бой Джона Джонса и Тома Аспиналла .

«На этой неделе анонсов не будет. Может ли бой состояться летом? 100%. Если мы не сможем сделать этот бой, то найдем другого соперника Аспиналлу , после чего продолжим работать над поединком с Джонсом.

Вчера я сидел с матчмейкерами до шести утра, у нас много работы. Это самый большой бой, который мы можем прямо сейчас организовать», – сказал Дана Уайт .

Перейра хочет бой с Джонсом: «Бой с Аспиналлом − риск для Джона, а я − это более серьезный поединок»