Александр Волков: «Джонса и Аспиналла долго ждать. Может, подерусь пораньше»

Александр Волков рассказал, с кем может провести следующий поединок.

«Джонса и Аспиналла долго ждать. Может, подерусь пораньше. Пока предложений нет. Планирую принять участие в любительских турнирах по грэпплингу, чтобы не терять сноровку.

Не могу сказать, кто будет соперником. Каждое имя пока спорное для меня. Не хочу долго ждать, хочется выступать. Бой Джонса и Аспиналла будет в конце 2025 года. Полтора года без боев в 36 лет – достаточно долго. Можно перегореть, ожидая поединка», – сказал Александр Волков.

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