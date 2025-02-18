Волков потренировался с Анкалаевым: «Про ударку тоже не забываем»

Магомед Анкалаев провел тренировку с Александром Волковым.

«Про ударку тоже не забываем», – подписал в соцсетях боец UFC Александр Волков фото с Магомедом Анкалаевым .

Чейл Соннен: «Независимо от исхода боя с Анкалаевым, Перейру ждут изменения. Думаю, он поднимется в тяжелый вес»

Опубликован официальный постер UFC 313: Перейра − Анкалаев, Гейджи − Хукер