Волков потренировался с Анкалаевым: «Про ударку тоже не забываем»
Магомед Анкалаев провел тренировку с Александром Волковым.
«Про ударку тоже не забываем», – подписал в соцсетях боец UFC Александр Волков фото с Магомедом Анкалаевым.
Чейл Соннен: «Независимо от исхода боя с Анкалаевым, Перейру ждут изменения. Думаю, он поднимется в тяжелый вес»
Опубликован официальный постер UFC 313: Перейра − Анкалаев, Гейджи − Хукер
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Александра Волкова
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