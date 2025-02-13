Опубликован официальный постер UFC 313: Перейра − Анкалаев, Гейджи − Хукер

9 марта в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC 313, в главном событии которого Алекс Перейра подерется с Магомедом Анкалаевым за титул в полутяжелом весе.

В соглавном бою Джастин Гейджи подерется с Дэном Хукером .

Анкалаев приехал в Лас-Вегас, где 9 марта подерется с Перейрой: «Иншаллах, and new»