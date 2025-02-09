Анкалаев – о Перейре: «Никогда в жизни не хотел никому сделать так больно, как Алексу. Его скромность – фальшивка»

Магомед Анкалаев признался, что хочет принять боль Алексу Перейре.

«Никогда в жизни не хотел никому сделать так больно, как Алексу Перейре . Его скромность – фальшивка.

Я поднимался в горы, рубил дрова, плавал в ледяном озере, а Алекс танцевал и снимал видео, как девчонки в соцсетях», – написал в соцсетях боец UFC Магомед Анкалаев .

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