Анкалаев – о Перейре: «Никогда в жизни не хотел никому сделать так больно, как Алексу. Его скромность – фальшивка»
Магомед Анкалаев признался, что хочет принять боль Алексу Перейре.
«Никогда в жизни не хотел никому сделать так больно, как Алексу Перейре. Его скромность – фальшивка.
Я поднимался в горы, рубил дрова, плавал в ледяном озере, а Алекс танцевал и снимал видео, как девчонки в соцсетях», – написал в соцсетях боец UFC Магомед Анкалаев.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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