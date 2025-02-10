Магомед Анкалаев: «Перейра продолжает путешествовать, забывая, что 8 марта будет бороться за свою жизнь»

Магомед Анкалаев пообещал, что Алекс Перейра не будет прежним после их боя.

«Этот парень, Алекс Перейра , продолжает путешествовать, забывая, что 8 марта будет бороться за свою жизнь. Он никогда не будет прежним после этого боя. Дана Уайт , запомни мои слова», – написал в соцсетях боец UFC Магомед Анкалаев .

Анкалаев – о Перейре: «Никогда в жизни не хотел никому сделать так больно, как Алексу. Его скромность – фальшивка»

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