Магомед Анкалаев: «Перейра продолжает путешествовать, забывая, что 8 марта будет бороться за свою жизнь»
Магомед Анкалаев пообещал, что Алекс Перейра не будет прежним после их боя.
«Этот парень, Алекс Перейра, продолжает путешествовать, забывая, что 8 марта будет бороться за свою жизнь. Он никогда не будет прежним после этого боя. Дана Уайт, запомни мои слова», – написал в соцсетях боец UFC Магомед Анкалаев.
Анкалаев – о Перейре: «Никогда в жизни не хотел никому сделать так больно, как Алексу. Его скромность – фальшивка»
Прохазка назвал желаемых соперников: «Перейра, Анкалаев и Блахович»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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