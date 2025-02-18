Тищенко – о поединке Бивол – Бетербиев: «Удивлюсь, если бой закончится досрочно»

Евгений Тищенко не ждет нокаута в реванше Бивола и Бетербиева.

«Будет интересно, ярко и красиво. Обоим ребятам успехов. Категорически лучше Бивол не прибавил. Они оба хорошо друг друга знают. Стилистически разные боксеры. Каждым из этих ребят мы по-настоящему гордимся. Это лучшие тяжеловесы мира и великие боксеры. Меня удивит, если бой закончится досрочной победой одного из них», – заявил олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко .

Напомним, реванш Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева состоится 22 февраля в Эр-Рияде.

Гвоздик – о реванше Бивола и Бетербиева: «50 на 50. Но большое влияние окажет состояние Бетербиева»

Дмитрий Бивол: «Я должен стать быстрее, сильнее и иметь лучшую подготовку. Не буду думать о первом поединке с Бетербиевым, у меня новый план»