Тищенко – о поединке Бивол – Бетербиев: «Удивлюсь, если бой закончится досрочно»
Евгений Тищенко не ждет нокаута в реванше Бивола и Бетербиева.
«Будет интересно, ярко и красиво. Обоим ребятам успехов. Категорически лучше Бивол не прибавил. Они оба хорошо друг друга знают. Стилистически разные боксеры. Каждым из этих ребят мы по-настоящему гордимся. Это лучшие тяжеловесы мира и великие боксеры. Меня удивит, если бой закончится досрочной победой одного из них», – заявил олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко.
Напомним, реванш Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева состоится 22 февраля в Эр-Рияде.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
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