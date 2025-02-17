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Бивол – о выступлении в первом бою с Бетербиевым: «Оценил бы на пять-шесть баллов из десяти»

Дмитрий Бивол оценил свое выступление в первом бою с Артуром Бетербиевым.

«Я не очень доволен своим выступлением в первом поединке. Знаю, что мог бы быть лучше. Оценил бы на пять-шесть баллов из десяти.

У меня есть некоторые мысли, где нужно прибавить. Знаю причины, теперь мне интересно узнать, смогу ли я все исправить», – сказал экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.

Напомним, Бивол и Бетербиев проведут реванш 22 февраля в Эр-Рияде.

Реванш Бивола и Бетербиева за абсолюта – на супертурнире в Эр-Рияде. Закроют первый спорный бой

Бивол и Бетербиев проведут реванш в Саудовской Аравии. Все, что об этом нужно знать

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Manouk Akopyan
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Бивол - Бетербиев
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