Бивол – о выступлении в первом бою с Бетербиевым: «Оценил бы на пять-шесть баллов из десяти»

Дмитрий Бивол оценил свое выступление в первом бою с Артуром Бетербиевым.

«Я не очень доволен своим выступлением в первом поединке. Знаю, что мог бы быть лучше. Оценил бы на пять-шесть баллов из десяти.

У меня есть некоторые мысли, где нужно прибавить. Знаю причины, теперь мне интересно узнать, смогу ли я все исправить», – сказал экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол .

Напомним, Бивол и Бетербиев проведут реванш 22 февраля в Эр-Рияде.

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