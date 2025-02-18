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Дмитрий Бивол: «Я должен стать быстрее, сильнее и иметь лучшую подготовку. Не буду думать о первом поединке с Бетербиевым, у меня новый план»

Дмитрий Бивол заявил, что у него есть план на реванш с Артуром Бетербиевым.

«У меня есть новый план, не буду думать о прошлом. Хочу сконцентрироваться на том, что мне нужно изменить для победы. Я должен стать быстрее, сильнее и иметь лучшую подготовку. Чем больше раундов, тем лучше для фанатов», – сказал экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.

Напомним, реванш Бивола и Артура Бетербиева состоится 22 февраля в Эр-Рияде.

Бивол – о выступлении в первом бою с Бетербиевым: «Оценил бы на пять-шесть баллов из десяти»

22 февраля Бивол и Бетербиев проведут реванш в Саудовской Аравии. Все, что об этом нужно знать

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Sky Sports Boxing
Бивол - Бетербиев
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