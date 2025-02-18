Хрюнов – о реванше Бивола и Бетербиева: «Трудно быть объективным, потому что я буду болеть за Артура. Бой будет значительно ярче первого»

Владимир Хрюнов поддержал идею трилогии Бивола и Бетербиева.

«Что жду от реванша? Мне достаточно трудно дать объективную оценку, потому что я буду болеть за Артура Бетербиева . Оба боксера в состоянии добавить какие-то тактические элементы, поэтому этот бой будет значительно ярче, чем прошлый. Этот поединок я собираюсь смотреть с Роем Джонсом-младшим в Йошкар-Оле. Мы едем туда насчет одного боксерского шоу.

Независимо от того, как сложится бой, я считаю, что противостояние достойно трилогии. Эти два великих боксера современности заслуживают этого», – заявил промоутер Владимир Хрюнов .

Напомним, реванш Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева состоится 22 февраля в Эр-Рияде.

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