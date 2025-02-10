1

Бивол и Бетербиев проведут реванш в Саудовской Аравии. Все, что об этом нужно знать

22 февраля в Эр-Рияде пройдет вечер бокса, который возглавит бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

В октябре-2024 Бетербиев победил Бивола раздельным решением судей и собрал все главные титулы, став первым абсолютным чемпионом дивизиона в эпоху четырех поясов. Бивол впервые в карьере проиграл, а судейское решение вызвало огромные споры.

Спустя четыре месяца боксеры снова встретятся в Эр-Рияде, чтобы закрыть вопросы по итогу первого поединка. Бивол может забрать все пояса или получить второе поражение в карьере меньше, чем за полгода. Бетербиев уже стал самым возрастным абсолютом в истории бокса, а в 40 лет может защитить пояса или впервые проиграть.

Место – стадион Kingdom Arena в Эр-Рияде, где прошел первый поединок.

Следить за главными событиями можно в нашем онлайне.

Кто еще подерется?

• Даниэль Дюбуа – Джозеф Паркер

• Шакур Стивенсон – Флойд Скофилд

• Карлос Адамес – Хамза Шираз

• Верджил Ортис – Исраил Мадримов

• Агит Кабайел – Чжан Чжилей

• Джошуа Буатси – Каллум Смит

Что почитать перед боем? (список обновляется)

• Сколько Бивол и Бетербиев заработают за реванш в Эр-Рияде?

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
Бивол - Бетербиев
logoбокс
logoДмитрий Бивол
Вечер бокса Эр-Рияд
logoАртур Бетербиев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Шон Стрикленд: «В фильмах вправка носа выглядит намного сложнее, чем на самом деле. Я уже могу быть экспертом»
20 минут назад
Перейра предложил Адесанье совместные тренировки: «Я многое могу тебе показать, как и ты мне. Чама»
241 минуту назад
Турки Аль эш-Шейх считает Усика лучшим боксером современности. Бивол и Бетербиев – в топ-8
1сегодня, 14:03
Глава меддепартамента ACA Кантаев: «Старт тестирования планируем с 11 апреля. Допингом может считаться все, что запрещает лига»
2сегодня, 12:13
Рой Джонс – о потенциальном поединке Уайлдер – Джошуа: «Думаю, что у Энтони больше шансов победить»
1сегодня, 11:43
Теофимо Лопес: «Ставлю на победу Бетербиева, но болеть буду за Бивола»
сегодня, 11:29
Дана Уайт: «Дрикус сделал со Стриклендом то, что Шон сделал с Адесаньей – не дал войти в ритм»
3сегодня, 10:58
Календарь боев в MMA и боксе в феврале-2025
94сегодня, 10:00
Турки Аль эш-Шейх: «Если Бивол победит Бетербиева, то будет трилогия»
8сегодня, 08:30
Имавов – о желании Дрикуса защищать титул только против Чимаева: «Он воспользовался шансом, но теперь закрывает дверь для других бойцов»
15сегодня, 07:32
Ко всем новостям
Последние новости
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября 2024, 20:42Игры
Рекомендуем