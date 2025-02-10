Бивол и Бетербиев проведут реванш в Саудовской Аравии. Все, что об этом нужно знать

22 февраля в Эр-Рияде пройдет вечер бокса, который возглавит бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым .

В октябре-2024 Бетербиев победил Бивола раздельным решением судей и собрал все главные титулы, став первым абсолютным чемпионом дивизиона в эпоху четырех поясов. Бивол впервые в карьере проиграл, а судейское решение вызвало огромные споры.

Спустя четыре месяца боксеры снова встретятся в Эр-Рияде, чтобы закрыть вопросы по итогу первого поединка. Бивол может забрать все пояса или получить второе поражение в карьере меньше, чем за полгода. Бетербиев уже стал самым возрастным абсолютом в истории бокса, а в 40 лет может защитить пояса или впервые проиграть.

Место – стадион Kingdom Arena в Эр-Рияде, где прошел первый поединок.

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Кто еще подерется?

• Даниэль Дюбуа – Джозеф Паркер

• Шакур Стивенсон – Флойд Скофилд

• Карлос Адамес – Хамза Шираз

• Верджил Ортис – Исраил Мадримов

• Агит Кабайел – Чжан Чжилей

• Джошуа Буатси – Каллум Смит

Что почитать перед боем? (список обновляется)

• Сколько Бивол и Бетербиев заработают за реванш в Эр-Рияде?