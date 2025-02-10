Бивол и Бетербиев проведут реванш в Саудовской Аравии. Все, что об этом нужно знать
22 февраля в Эр-Рияде пройдет вечер бокса, который возглавит бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.
В октябре-2024 Бетербиев победил Бивола раздельным решением судей и собрал все главные титулы, став первым абсолютным чемпионом дивизиона в эпоху четырех поясов. Бивол впервые в карьере проиграл, а судейское решение вызвало огромные споры.
Спустя четыре месяца боксеры снова встретятся в Эр-Рияде, чтобы закрыть вопросы по итогу первого поединка. Бивол может забрать все пояса или получить второе поражение в карьере меньше, чем за полгода. Бетербиев уже стал самым возрастным абсолютом в истории бокса, а в 40 лет может защитить пояса или впервые проиграть.
Место – стадион Kingdom Arena в Эр-Рияде, где прошел первый поединок.
Следить за главными событиями можно в нашем онлайне.
Кто еще подерется?
• Даниэль Дюбуа – Джозеф Паркер
• Шакур Стивенсон – Флойд Скофилд
• Карлос Адамес – Хамза Шираз
• Верджил Ортис – Исраил Мадримов
• Агит Кабайел – Чжан Чжилей
• Джошуа Буатси – Каллум Смит
Что почитать перед боем? (список обновляется)
• Сколько Бивол и Бетербиев заработают за реванш в Эр-Рияде?
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий