Бой Шавката Рахмонова и Белала Мухаммада пройдет в мае на UFC 315 («Спорт Шредингера»)

Бой Шавката Рахмонова и Белала Мухаммада состоится на UFC 315.

Поединок пройдет в мае, сообщает «Спорт Шредингера». Это будет первая защита титула в полусреднем весе для Белала.

В последнем бою на UFC 304 Белал Мухаммад победил Леона Эдвардса единогласным решением судей. Шавкат Рахмонов в последнем бою в декабре-2024 победил Иэна Гэрри.

Белал Мухаммад: «Мой путь бойца подойдет к концу, когда меня признают лучшим полусредневесом в истории»