Рахмонов и Мухаммад провели стердан в октагоне на UFC 310

Шавкат Рахмонов вызвал Белала Мухаммада в октагон после победы над Иэном Гэрри.

Рахмонова спросили о следующем сопернике, на что тот обратился к Белалу: «Иди сюда».

Чемпион UFC в полусреднем весе Мухаммад вышел в октагон, после чего бойцы провели стердаун.

Шавкат Рахмонов победил Иэна Гэрри в соглавном событии UFC 310.

UFC 310: Рахмонов – Гэрри, Ган победил Волкова, Евлоев победил Стерлинга и другие бои