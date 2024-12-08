Рахмонов и Мухаммад провели стердан в октагоне на UFC 310
Шавкат Рахмонов вызвал Белала Мухаммада в октагон после победы над Иэном Гэрри.
Рахмонова спросили о следующем сопернике, на что тот обратился к Белалу: «Иди сюда».
Чемпион UFC в полусреднем весе Мухаммад вышел в октагон, после чего бойцы провели стердаун.
Шавкат Рахмонов победил Иэна Гэрри в соглавном событии UFC 310.
UFC 310: Рахмонов – Гэрри, Ган победил Волкова, Евлоев победил Стерлинга и другие бои
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
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