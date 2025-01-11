Махачев предпочитает бой с Мухаммадом или Рахмоновым поединку с Топурией: «Нужен второй пояс. Деньги у меня есть»
Ислам Махачев думает над переходом в полусредний вес.
«В 2025-м скорее я подерусь с победителем боя Шавката Рахмонова и Белала Мухаммада, чем с Илией Топурией.
Бой с Топурией бессмысленный. У меня есть деньги, предпочту второй пояс», – сказал чемпион UFC Ислам Махачев.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал SHAK MMA
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