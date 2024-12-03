Мухаммад − о Шавкате и Гэрри: «Я разнесу их обоих»

Белал Мухаммад заявил, что уверен в победе над Шавкатом Рахмоновым и Иэном Гэрри.

«За последние шесть недель я посмотрел много видео и изучил Рахмонова и Гэрри. Мой официальный и объективный вердикт: я разнесу их обоих», − написал в соцсетях чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад .

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