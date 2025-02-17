Дрозд – о поединке Кроуфорд – Канело: «Сауль рискует. Теренс должен забирать бой»

Григорий Дрозд считает Кроуфорда фаворитом поединка с Канело.

«Канело рискует. Точно так же он рисковал, принимая бой с Дмитрием Биволом . Во-первых, конечно, Кроуфорда нельзя сравнить с Биволом по габаритам. И удар у Сауля намного сильнее. Но с точки зрения техники, скорости и понимания бокса, я не то, чтобы не вижу шансов, но будет точно конкурентный поединок.

Кроуфорд будет интереснее в этом противостоянии. Я с хорошей долей уверенности говорю о том, что он должен забирать бой. У Теренса хороший рост и длина рук. Спина, плечи и мощь у Альвареса другие, но Кроуфорд не позволит себе стоять. С точностью у Сауля будут проблемы», – сказал экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд .

Бахрам Муртазалиев: «Надеюсь, Кроуфорд вернется в первый средний вес после боя с Канело. В их бою вижу фаворитом Сауля – 70 на 30»

Кроуфорд – об анонсе боя Канело: «С нетерпением жду возможности стать трехкратным бесспорным чемпионом»