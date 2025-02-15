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Бахрам Муртазалиев: «Надеюсь, Кроуфорд вернется в первый средний вес после боя с Канело. В их бою вижу фаворитом Сауля – 70 на 30»

Бахрам Муртазалиев считает Канело фаворитом поединка с Теренсом Кроуфордом.

«Отличный бой. Буду обязательно смотреть. Надеюсь, после поединка Кроуфорд вернется в первый средний вес, и мы объединим пояса. Если же нет, желаю ему хорошего отдыха после отличной карьеры. У Теренса есть шансы против любого бойца, но Канело – фаворит. 70 на 30», – считает чемпион IBF в первом среднем весе Бахрам Муртазалиев.

Кроуфорд – об анонсе боя Канело: «С нетерпением жду возможности стать трехкратным бесспорным чемпионом»

Турки подписал контракт с Канело на четыре боя: в сентябре-2025 − бой с Кроуфордом

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
logoбокс
logoСауль Альварес
Бахрам Муртазалиев
logoТеренс Кроуфорд
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