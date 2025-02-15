Бахрам Муртазалиев: «Надеюсь, Кроуфорд вернется в первый средний вес после боя с Канело. В их бою вижу фаворитом Сауля – 70 на 30»
Бахрам Муртазалиев считает Канело фаворитом поединка с Теренсом Кроуфордом.
«Отличный бой. Буду обязательно смотреть. Надеюсь, после поединка Кроуфорд вернется в первый средний вес, и мы объединим пояса. Если же нет, желаю ему хорошего отдыха после отличной карьеры. У Теренса есть шансы против любого бойца, но Канело – фаворит. 70 на 30», – считает чемпион IBF в первом среднем весе Бахрам Муртазалиев.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
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