Бахрам Муртазалиев: «Надеюсь, Кроуфорд вернется в первый средний вес после боя с Канело. В их бою вижу фаворитом Сауля – 70 на 30»

Бахрам Муртазалиев считает Канело фаворитом поединка с Теренсом Кроуфордом.

«Отличный бой. Буду обязательно смотреть. Надеюсь, после поединка Кроуфорд вернется в первый средний вес, и мы объединим пояса. Если же нет, желаю ему хорошего отдыха после отличной карьеры. У Теренса есть шансы против любого бойца, но Канело – фаворит. 70 на 30», – считает чемпион IBF в первом среднем весе Бахрам Муртазалиев .

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