Турки подписал контракт с Канело на четыре боя: в сентябре-2025 − бой с Кроуфордом

Сауль Альварес подерется с Теренсом Кроуфордом в сентябре-2025.

Турки Аль эш-Шейх объявил о подписании контракта с Саулем Альваресом на четыре поединка. Первый состоится в мае-2025, в сентябре Канело подерется с Теренсом Кроуфордом в Лас-Вегасе. В феврале и октябре 2026 года Альварес выступит на ивентах в Эр-Рияде.

Сауль Альварес: «Да, Усик – лидер рейтинга P4P. Он чертовски хороший боксер»

Пол намекнул на бой с Канело после победы над Тайсоном: «Он нуждается во мне. Саулю нужны деньги, и он знает, где находится этот денежный парень»