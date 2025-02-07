Турки подписал контракт с Канело на четыре боя: в сентябре-2025 − бой с Кроуфордом
Сауль Альварес подерется с Теренсом Кроуфордом в сентябре-2025.
Турки Аль эш-Шейх объявил о подписании контракта с Саулем Альваресом на четыре поединка. Первый состоится в мае-2025, в сентябре Канело подерется с Теренсом Кроуфордом в Лас-Вегасе. В феврале и октябре 2026 года Альварес выступит на ивентах в Эр-Рияде.
Сауль Альварес: «Да, Усик – лидер рейтинга P4P. Он чертовски хороший боксер»
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: The Ring
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