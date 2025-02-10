Турки Аль эш-Шейх считает Усика лучшим боксером современности. Бивол и Бетербиев – в топ-8
Турки Аль эш-Шейх включил двух россиян в топ-8 боксеров современности.
Глава Riyadh Season Аль эш-Шейх назвал топ-8 лучших бойцов современности вне весовой категории:
1. Александр Усик;
2. Теренс Кроуфорд;
3. Наойя Иноуэ;
4. Джервонта Дэвис;
5. Артур Бетербиев;
6. Шакур Стивенсон;
7. Сауль Альварес;
8. Дмитрий Бивол.
Турки Аль эш-Шейх: «Если Бивол победит Бетербиева, то будет трилогия»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: реддит Турки Аль эш-Шейха
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