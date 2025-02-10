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Турки Аль эш-Шейх считает Усика лучшим боксером современности. Бивол и Бетербиев – в топ-8

Турки Аль эш-Шейх включил двух россиян в топ-8 боксеров современности.

Глава Riyadh Season Аль эш-Шейх назвал топ-8 лучших бойцов современности вне весовой категории:

1. Александр Усик;

2. Теренс Кроуфорд;

3. Наойя Иноуэ;

4. Джервонта Дэвис;

5. Артур Бетербиев;

6. Шакур Стивенсон;

7. Сауль Альварес;

8. Дмитрий Бивол.

Турки Аль эш-Шейх: «Если Бивол победит Бетербиева, то будет трилогия»

Джервонта Дэвис отказался от боя с Шакуром Стивенсоном

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: реддит Турки Аль эш-Шейха
logoАртур Бетербиев
logoАлександр Усик
logoТеренс Кроуфорд
logoСауль Альварес
logoДмитрий Бивол
logoНаойя Иноуэ
logoТурки Аль эш-Шейх
logoДжервонта Дэвис
logoбокс
logoШакур Стивенсон
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