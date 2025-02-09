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Кроуфорд – об анонсе боя Канело: «С нетерпением жду возможности стать трехкратным бесспорным чемпионом»

Теренс Кроуфорд отреагировал на анонс боя Канело.

«Удачи Канело в следующем бою. Я с нетерпением жду возможности стать трехкратным бесспорным чемпионом», – написал в соцсетях абсолютный чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд.

Напомним, Канело подерется с Уильямом Скуллом 3 мая.

Турки подписал контракт с Канело на четыре боя: в сентябре-2025 − бой с Кроуфордом

Канело и Кроуфорд согласны на бой во втором среднем весе в сентябре (ESPN)

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Теренса Кроуфорда
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