Кроуфорд – об анонсе боя Канело: «С нетерпением жду возможности стать трехкратным бесспорным чемпионом»
Теренс Кроуфорд отреагировал на анонс боя Канело.
«Удачи Канело в следующем бою. Я с нетерпением жду возможности стать трехкратным бесспорным чемпионом», – написал в соцсетях абсолютный чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд.
Напомним, Канело подерется с Уильямом Скуллом 3 мая.
Турки подписал контракт с Канело на четыре боя: в сентябре-2025 − бой с Кроуфордом
Канело и Кроуфорд согласны на бой во втором среднем весе в сентябре (ESPN)
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Теренса Кроуфорда
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