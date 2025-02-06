Бой Альвареса и Кроуфорда, запланированный на сентябрь-2025, отменен (The Ring)
Бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом отменен.
Как сообщает The Ring, запланированный на сентябрь-2024 поединок за звание чемпиона WBA, WBO и WBC в суперсреднем весе поединок между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом отменен.
Кроуфорд − непобежденный чемпион WBA в первом среднем весе, в августе-2024 он победил Исраила Мадримова.
Альварес − чемпион WBA, WBC и WBO в суперсреднем весе, победивший Эдгара Берлангу в сентябре-2024.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: The Ring
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