Бой Альвареса и Кроуфорда, запланированный на сентябрь-2025, отменен (The Ring)

Бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом отменен.

Как сообщает The Ring, запланированный на сентябрь-2024 поединок за звание чемпиона WBA, WBO и WBC в суперсреднем весе поединок между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом отменен.

Кроуфорд − непобежденный чемпион WBA в первом среднем весе, в августе-2024 он победил Исраила Мадримова.

Альварес − чемпион WBA, WBC и WBO в суперсреднем весе, победивший Эдгара Берлангу в сентябре-2024.

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