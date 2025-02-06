Менеджер Царукяна − о слухах про бой с Чендлером: «Т.н. журналисты ставят под угрозу бои, публикуя фейковое дерьмо»
Менеджер Армана Царукяна резко прокомментировал слухи про бой с Майклом Чендлером.
«Никто никому не говорил, что идут переговоры о бое Царукяна и Чендлера. Никто в обоих лагерях не вел реальных разговоров об этом.
Единственная правда в этом − Арман возобновил тренировки. Все, что вы, «журналисты», делаете, так это ставите под угрозу проведение боев, публикуя фейковое дерьмо», − написал в соцсетях менеджер Армана Царукяна Дэниэл Рубенштейн.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Дэниэла Рубенштейна
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