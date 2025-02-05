Царукян может подраться с Чендлером на UFC 314 (инсайдер Манук Акопян)
Арман Царукян подерется с Майклом Чендлером в апреле-2025.
Как сообщает журналист Манук Акопян, Арман Царукян полностью восстановился от травмы спины и готов начать тренировки.
Сейчас идут переговоры о поединке между Царукяном и Майклом Чендлером, который может состояться 13 апреля в Майами (Флорида) в рамках турнира UFC 314.
19 января Царукян должен был подраться с Исламом Махачевым на UFC 311 за титул в легком весе, но Арман выбыл из поединка из-за травмы спины, полученной в ходе весогонки.
Майкл Чендлер: «Возможно, подерусь с Царукяном. Чувствую, что стану чемпионом UFC»
Махачев согласен драться с Гейджи: «Мне нравится этот бой. Можем встретиться, если он хорошо покажет себя с Хукером»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Манука Акопяна
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