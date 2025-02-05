Царукян может подраться с Чендлером на UFC 314 (инсайдер Манук Акопян)

Арман Царукян подерется с Майклом Чендлером в апреле-2025.

Как сообщает журналист Манук Акопян, Арман Царукян полностью восстановился от травмы спины и готов начать тренировки.

Сейчас идут переговоры о поединке между Царукяном и Майклом Чендлером , который может состояться 13 апреля в Майами (Флорида) в рамках турнира UFC 314.

19 января Царукян должен был подраться с Исламом Махачевым на UFC 311 за титул в легком весе, но Арман выбыл из поединка из-за травмы спины, полученной в ходе весогонки.

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