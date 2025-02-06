Менеджер Царукяна опроверг бой с Чендлером: «Это фейк»
В команде Армана Царукяна опровергли слухи о бое с Майклом Чендлером.
«Это фейк. Пока не ясно, когда Арман будет готов», − сказал менеджер легковеса UFC Армана Царукяна Саят Абдрахманов.
19 января Арман Царукян должен был подраться с Исламом Махачевым за титул UFC в легком весе, но во время весогонки получил травму спины и выбыл.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ТАСС
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