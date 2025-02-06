Менеджер Царукяна опроверг бой с Чендлером: «Это фейк»

В команде Армана Царукяна опровергли слухи о бое с Майклом Чендлером.

«Это фейк. Пока не ясно, когда Арман будет готов», − сказал менеджер легковеса UFC Армана Царукяна Саят Абдрахманов .

19 января Арман Царукян должен был подраться с Исламом Махачевым за титул UFC в легком весе, но во время весогонки получил травму спины и выбыл.

Майкл Чендлер: «Возможно, подерусь с Царукяном. Чувствую, что стану чемпионом UFC»

Царукян вызвал Оливейру на реванш: «У претендента №1 есть имя. Обещаю не бить сильно»