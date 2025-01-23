  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Нина Драма сообщила об угрозах после травмы Царукяна: «Несколько фанатов пожелали мне смерти»
17

Нина Драма сообщила об угрозах после травмы Царукяна: «Несколько фанатов пожелали мне смерти»

Блогер Нина Драма рассказала об угрозах после травмы Армана Царукяна.

«Когда стало известно, что Арман Царукян получил травму, несколько фанатов ММА пожелали мне смерти.

Они обвиняли меня, что эту травму он получил во время съемок нашего влога. Мой телефон разрывался весь день.

Каждый раз, когда я пыталась объяснить, что это не так, это заканчивалось безрезультатно. Спасибо Ариэлю Хельвани за то, что задал Арману прямой вопрос об этом», − написала в соцсетях блогер Нина «Драма» Даниэль.

Царукян опроверг слухи, что травмировал спину во время интервью Нине Драме: «Я делаю это упражнение каждый день»

Царукян − о травме перед UFC 311: «Я не спал всю ночь и в пять утра сообщил, что не могу пошевелиться»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Нины Даниэль
легкий вес (MMA)
logoMMA
logoАрман Царукян
logoUFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Арман Царукян о вылете с UFC 311: «Травма спины – это правда. С нетерпением жду возможности подраться за титул»
13117 января, 19:15
Махачев − о прогрессе Царукяна: «Он стал лучше благодаря опыту»
17 января, 08:31
Мендес − о самом сложном бое в карьере Махачева: «Я никогда не видел, чтобы Порье так дрался»
815 января, 15:50
Рекомендуем
Главные новости
Немков − о продолжении сотрудничества с PFL: «Я бы предпочел бои с Нганну и Бейдером, Гран-при меня не интересует»
32 минуты назад
Усман Нурмагомедов и Пол Хьюз провели последнюю битву взглядов перед боем в Дубае
сегодня, 14:47Видео
Сэндхаген вызвал О’Мэлли: «UFC должны дать фанатам то, что они хотят»
6сегодня, 13:46
Иноуэ вырубил Кима правым прямым после серии ударов
3сегодня, 12:50Видео
Наойя Иноуэ нокаутировал Кима и защитил звание абсолюта в первом полулегком весе
11сегодня, 11:49
Босс RCC заявил, что реванша между Исмаиловым и Шлеменко не будет: «Магомед получил травму колена»
сегодня, 10:49
GFL объявила о подписании Тони Фергюсона
2сегодня, 10:35
Конор хочет драться под эгидой Bare Knuckle: «Никакой раскрутки − просто рандомный бой»
5сегодня, 09:55
Перейра − о третьем бое с Прохазкой: «Я здесь, чтобы драться. Готов биться с вторым, третьим и четвертым номером в рейтинге»
2сегодня, 09:30
Календарь боев в MMA и боксе в январе-2025
93сегодня, 09:15
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября 2024, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября 2024, 01:55Киберспорт
Рекомендуем