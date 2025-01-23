Нина Драма сообщила об угрозах после травмы Царукяна: «Несколько фанатов пожелали мне смерти»

Блогер Нина Драма рассказала об угрозах после травмы Армана Царукяна.

«Когда стало известно, что Арман Царукян получил травму, несколько фанатов ММА пожелали мне смерти.

Они обвиняли меня, что эту травму он получил во время съемок нашего влога. Мой телефон разрывался весь день.

Каждый раз, когда я пыталась объяснить, что это не так, это заканчивалось безрезультатно. Спасибо Ариэлю Хельвани за то, что задал Арману прямой вопрос об этом», − написала в соцсетях блогер Нина «Драма» Даниэль.

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