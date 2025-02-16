Джаред Каннонир: «У меня незавидная позиция в рейтинге – четыре человека впереди побили меня. Но я не собираюсь останавливаться»

Джаред Каннонир пожаловался на сложное положение в рейтинге UFC.

«Не собираюсь останавливаться. У меня осталось много миль на двигателе. Но у меня незавидная позиция в рейтинге – четыре человека впереди побили меня. Такова реальность», – сказал боец UFC Джаред Каннонир .

Напомним, Каннонир победил Грегори Родригеса в главном событии UFC Fight Night 251.

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