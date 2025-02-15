UFC Fight Night 251: Каннонир против Родригеса, Каттар подерется с Залалом
В ночь на 16 февраля в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC Fight Night 251, в главном бою которого Джаред Каннонир (17-8) подерется с Грегори Родригесом (16-5).
Главные бои турнира:
Келвин Каттар (23-8) – Юсеф Залала (16-5-1);
Дилан Будка (7-4) – Эдмен Шахбазян (13-5);
Исмаэль Бонфим (20-4) – Назим Садыхов (9-1-1);
Андре Петроски (12-4) – Родолфо Виейра (10-2);
Дон’Тейл Мэйс (11-7) – Вальтер Уокер (12-1).
Прямую трансляцию турнира проведут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Начало основного карда – в 02:00 по московскому времени.
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Взвешивание UFC Fight Night 251: Каннонир легче Родригеса, Бонфим – Садыхов и другие бои
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс
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