UFC Fight Night 251: Каннонир против Родригеса, Каттар подерется с Залалом

В ночь на 16 февраля в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC Fight Night 251, в главном бою которого Джаред Каннонир (17-8) подерется с Грегори Родригесом (16-5).

Главные бои турнира:

Келвин Каттар (23-8) – Юсеф Залала (16-5-1);

Дилан Будка (7-4) – Эдмен Шахбазян (13-5);

Исмаэль Бонфим (20-4) – Назим Садыхов (9-1-1);

Андре Петроски (12-4) – Родолфо Виейра (10-2);

Дон’Тейл Мэйс (11-7) – Вальтер Уокер (12-1).

Прямую трансляцию турнира проведут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Начало основного карда – в 02:00 по московскому времени.

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Взвешивание UFC Fight Night 251: Каннонир легче Родригеса, Бонфим – Садыхов и другие бои