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Взвешивание UFC Fight Night 251: Каннонир – Родригес, Бонфим – Садыхов и другие бои

В ночь на 16 февраля в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC Fight Night 251, в главном бою которого Джаред Каннонир подерется с Грегори Родригесом.

За сутки до турнира состоится процедура взвешивания:

  • Джаред Каннонир против Грегори Родригеса;

  • Келвин Каттар против Юсефа Залала;

  • Дилан Будка против Эдмена Шахбазяна;

  • Исмаэль Бонфим против Назима Садыхова;

  • Андре Петроски против Родолфо Виейра;

  • Хосе Дельгадо против Коннора Мэттьюза;

  • Джаред Гордон против Машрабджона Рузибоева;

  • Дон’Тейл Мэйс против Вальтера Уокера.

Каннонир вызвал Имавова на реванш: «Я бы хотел все исправить дома у Нассурдина в Париже»

Каннонир – о поражении Имавову: «Я не чувствую, что проиграл. У меня отобрали бой»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Спортс
logoДжаред Каннонир
Келвин Каттар
logoЭдмен Шахбазян
Джаред Гордон
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