Взвешивание UFC Fight Night 251: Каннонир – Родригес, Бонфим – Садыхов и другие бои
В ночь на 16 февраля в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC Fight Night 251, в главном бою которого Джаред Каннонир подерется с Грегори Родригесом.
За сутки до турнира состоится процедура взвешивания:
Джаред Каннонир против Грегори Родригеса;
Келвин Каттар против Юсефа Залала;
Дилан Будка против Эдмена Шахбазяна;
Исмаэль Бонфим против Назима Садыхова;
Андре Петроски против Родолфо Виейра;
Хосе Дельгадо против Коннора Мэттьюза;
Джаред Гордон против Машрабджона Рузибоева;
Дон’Тейл Мэйс против Вальтера Уокера.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Спортс
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