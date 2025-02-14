Взвешивание UFC Fight Night 251: Каннонир – Родригес, Бонфим – Садыхов и другие бои

В ночь на 16 февраля в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC Fight Night 251, в главном бою которого Джаред Каннонир подерется с Грегори Родригесом.

За сутки до турнира состоится процедура взвешивания:

Джаред Каннонир против Грегори Родригеса;

Келвин Каттар против Юсефа Залала;

Дилан Будка против Эдмена Шахбазяна ;

Исмаэль Бонфим против Назима Садыхова;

Андре Петроски против Родолфо Виейра;

Хосе Дельгадо против Коннора Мэттьюза;

Джаред Гордон против Машрабджона Рузибоева;

Дон’Тейл Мэйс против Вальтера Уокера.

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