Гаджиев – о возможном реванше Исмаилова и Шлеменко: «Тогда их бой был «вау». Не уверен, что реванш вызовет такую же реакцию»

Гаджиев сомневается в интересе фанатов к реваншу Исмаилова и Шлеменко.

«Будет ли реванш Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко стоить больше 30 миллионов рублей? Думаю, нет. Тогда их бой был «вау». Я не уверен, что реванш вызовет такую же реакцию», – сказал глава Fight Nights Global Камил Гаджиев .

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