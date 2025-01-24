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Босс RCC заявил, что реванша между Исмаиловым и Шлеменко не будет: «Магомед получил травму колена»

В RCC высказались о реванше между Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко.

«Это всегда актуальная история, многие хотят увидеть этот бой. В принципе у нас было понятийное согласие обоих спортсменов. До нового года я должен был увидеться с Магомедом Исмаиловым на турнире АМС Fight Nights, но шоу перенесли.

Сейчас после новогодних праздников потихоньку входим в режим, начинаем первые шаги в переговорах. Надеюсь, что в 2025 году мы обязательно это сделаем.

Единственное, надо понять − какое состояние у Магомеда. Я знаю, что у него травма колена. В ближайшее время этот бой маловероятен, но мы заинтересованы в этом реванше», − сказал босс лиги RCC Николай Клименко.

Первый поединок между Исмаиловым и Шлеменко состоялся в декабре-2022, тогда Магомед победил единогласным решением судей.

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Александр Шлеменко: «Рад, что мне пришлось огорчить Исмаилова. Теперь за их реванш с Токовым никто не заплатит»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
средний вес (MMA)
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logoМагомед Исмаилов
Исмаилов - Шлеменко
RCC
logoАлександр Шлеменко
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