Босс RCC заявил, что реванша между Исмаиловым и Шлеменко не будет: «Магомед получил травму колена»
«Это всегда актуальная история, многие хотят увидеть этот бой. В принципе у нас было понятийное согласие обоих спортсменов. До нового года я должен был увидеться с Магомедом Исмаиловым на турнире АМС Fight Nights, но шоу перенесли.
Сейчас после новогодних праздников потихоньку входим в режим, начинаем первые шаги в переговорах. Надеюсь, что в 2025 году мы обязательно это сделаем.
Единственное, надо понять − какое состояние у Магомеда. Я знаю, что у него травма колена. В ближайшее время этот бой маловероятен, но мы заинтересованы в этом реванше», − сказал босс лиги RCC Николай Клименко.
Первый поединок между Исмаиловым и Шлеменко состоялся в декабре-2022, тогда Магомед победил единогласным решением судей.
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