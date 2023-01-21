Магомед Исмаилов: «Не исключаю реванш с Шлеменко»

Российский боец рассказал про планы на будущее, а также ответил на вопрос о возможном реванше с Александром Шлеменко.

«С Александром Шлеменко хороший бой был, такой, близкий, хорошо зарубились! Будет ли реванш? Все может быть. Посмотрим. Не исключаю, нет конечно.

Планы на будущее? Будет интересный бой, хороший соперник.

Это тот «левша», про которого говорил Рамазан [после боя Магомеда с Александром Иличем по боксу]? Не факт, не факт. Жесткий, мощный соперник», – сказал Исмаилов.

В декабре 2022-го Исмаилов победил Шлеменко единогласным решением судей.

Василевский – о Шлеменко: «Саша зомбирует людей. Завышенная самооценка – всегда плохо»

Шлеменко проведет один бой в Омске в 2023 году. На турнире может выступить Корешков