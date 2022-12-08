Александр Шлеменко: «Я всегда жил ради общего блага, ради людей, старался и стараюсь приносить обществу пользу. И мне для этого кресло и должность не нужны»

ответил на критику и призывы завершить карьеру после поражения от на 13.

«Я только набираю обороты, у меня была серьезная травма руки, после которой я целый год восстанавливался. От боя к бою я только набираю обороты.

Я выступил в самом громком бою этого года, успех которого подтвердился и словом, и делом. Все билеты были распроданы буквально за три дня после объявления.

Видео боя почти два дня держалось на первом месте в трендах ютюба, только на ютюб бой уже посмотрели 4 миллиона зрителей, а ведь была еще трансляция на двух телеканалах, один из которых – федеральный РЕН-ТВ.

В этом году никто в России даже близко не имел такого успеха. Рейтинги были огромными. Я чувствую свою востребованность, чувствую в себе силы и знаю, что добавить и поменять в подготовке к следующему бою.

Тем более в какую политику идти? Если быть максимально полезным людям, так я и сейчас, и всегда жил ради общего блага, ради людей, старался и стараюсь приносить обществу пользу. И мне для этого кресло и должность не нужны.

А что касается различных рекомендаций оставить спорт и уйти… Я не обращаю внимание на такие советы. Я узнал, что такое атаки ботов, когда с первых дней поддержал наших ребят, участвующих в спецоперации.

Так что оскорблениями в интернете меня не проймешь. Ну, и есть негатив от пары совсем глупых персонажей из ММА, одного из которых я дважды побил, а другой из последних сил пытается привлечь к себе, невостребованному и, по сути, никому не нужному, хоть какое-то внимание. Я-то понимаю природу их заявлений, поэтому наблюдать за ними просто смешно», – сказал Шлеменко.

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