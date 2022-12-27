Рамазан Исмаилов про реванш брата с Шлеменко: «Все зависит от финансового предложения»

Рамазан Исмаилов, брат и тренер , поделился мнением насчет реванша с .

«Не знаю, все зависит от финансового предложения. Второе – Шлеменко должен закрыть поражение, выиграть один-два поединка», – сказал Исмаилов-старший.

3 декабря на RCC 13 Исмаилов победил Шлеменко единогласным решением судей.

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