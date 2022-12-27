Рамазан Исмаилов про реванш брата с Шлеменко: «Все зависит от финансового предложения»

Теги MMA Александр Шлеменко средний вес (MMA) Магомед Исмаилов Исмаилов - Шлеменко Бокс/MMA/UFC

Рамазан Исмаилов, брат и тренер Магомеда Исмаилова, поделился мнением насчет реванша с Александром Шлеменко.

«Не знаю, все зависит от финансового предложения. Второе – Шлеменко должен закрыть поражение, выиграть один-два поединка», – сказал Исмаилов-старший.

3 декабря на RCC 13 Исмаилов победил Шлеменко единогласным решением судей.

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1 комментарий

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уличный иуда
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Скажите мне, кто такой этот мухомор, чтобы просить финансовые предложения?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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