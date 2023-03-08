Тренер Исмаилова – про реванш с Шлеменко: «С нетренированным нам зачем драться?»

Рамазан Исмаилов, брат и тренер , ответил на вопрос о реванше с .

«Александр, по моему, не тренируется сейчас. Тренируется или нет? С нетренированным драться нам зачем? Если он будет готов, то мы финансовое предложение с Магомедом обсудим и можно это сделать.

Да, они там немного некрасиво с Магомедом разошлись, не пожали руки, но мы все понимаем. Проиграл бой, может, ему там стыдно было перед близкими, перед семьей. Нет проблем, это понятно. Мы все равно уважаем Шлеменко как бойца и готовы ко второму бою.

Я считаю, это легенда ММА: выиграл у Гегарда Мусаси (по моему мнению), победил Бранча, с ним интересно всего подраться», – сказал Исмаилов-старший.

В декабре 2022-го Исмаилов победил Шлеменко единогласным решением судей на RCC 13.

«Будет химический взрыв». Магомед Исмаилов снова победил Ивана Штыркова – теперь в боксе