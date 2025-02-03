Канело и Теренс Кроуфорд договорились о поединке в сентябре (The Ring)
Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд договорились о поединке в сентябре.
The Ring утверждает, что скоро официально будет объявлен поединок Канело – Кроуфорд.
Боксеры договорились о бое в сентябре. Поединок пройдет в рамках сезона Эр-Рияда в Лас-Вегасе (США).
В сентябре Канело победил Эдгара Берлангу единогласным решением судей.
Кроуфорд в августе победил Исраила Мадримова.
Канело и Кроуфорд согласны на бой во втором среднем весе в сентябре (ESPN)
Теренс Кроуфорд: «Если бы мне нужны были деньги, я бы согласился на два боя с Конором, не так ли?»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ring Magazine
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