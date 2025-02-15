Мераб Двалишвили: «У меня не было спарринг-партнеров, кроме Стерлинга. Я сильно вырос с момента дебюта в UFC»
«Я сильно вырос с момента дебюта в UFC. У меня не было спарринг-партнеров, кроме Алджамейна Стерлинга. Я стал лучше во всем – в технике, в тактике...
Самое главное, если раньше я не знал, как драться стоя, то теперь я показываю, как делать это правильно. Я всегда буду использовать имеющийся арсенал, если это необходимо. Шон О’Мэлли? С ним в этом не было необходимости», – заявил чемпион UFC Мераб Двалишвили.
Мераб Двалишвили: «Хочу реванш с Шоном О’Мэлли или с Петром Яном»
Сэндхаген вызвал О’Мэлли: «UFC должны дать фанатам то, что они хотят»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Europop
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