Мераб Двалишвили: «У меня не было спарринг-партнеров, кроме Стерлинга. Я сильно вырос с момента дебюта в UFC»

«Я сильно вырос с момента дебюта в UFC. У меня не было спарринг-партнеров, кроме Алджамейна Стерлинга . Я стал лучше во всем – в технике, в тактике...

Самое главное, если раньше я не знал, как драться стоя, то теперь я показываю, как делать это правильно. Я всегда буду использовать имеющийся арсенал, если это необходимо. Шон О’Мэлли ? С ним в этом не было необходимости», – заявил чемпион UFC Мераб Двалишвили .

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