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Мераб Двалишвили: «У меня не было спарринг-партнеров, кроме Стерлинга. Я сильно вырос с момента дебюта в UFC»

«Я сильно вырос с момента дебюта в UFC. У меня не было спарринг-партнеров, кроме Алджамейна Стерлинга. Я стал лучше во всем – в технике, в тактике...

Самое главное, если раньше я не знал, как драться стоя, то теперь я показываю, как делать это правильно. Я всегда буду использовать имеющийся арсенал, если это необходимо. Шон О’Мэлли? С ним в этом не было необходимости», – заявил чемпион UFC Мераб Двалишвили.

Мераб Двалишвили: «Хочу реванш с Шоном О’Мэлли или с Петром Яном»

Сэндхаген вызвал О’Мэлли: «UFC должны дать фанатам то, что они хотят»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Europop
logoМераб Двалишвили
logoШон О'Мэлли
logoUFC
logoMMA
logoАлджамейн Стерлинг
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