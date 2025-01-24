Сэндхаген вызвал О’Мэлли: «UFC должны дать фанатам то, что они хотят»
Кори Сэндхаген заявил, что нацелен на бой с Шоном О’Мэлли.
«Шон О’Мэлли не должен драться с Мерабом Двалишвили в реванше. Его избили в первом бою, изобьют и во втором. Никому не нужен этот бой, а я все еще свободен!
Я хочу драться, мне чертовски скучно. Я дам Шону столько времени, сколько он хочет. Просто пусть UFC сделают бой, который хотят увидеть фанаты.
А они хотят увидеть мой бой с Шоном О’Мэлли, пусть это случится поскорее. Мне очень скучно», − сказал боец легчайшего веса UFC в легчайшем весе Кори Сэндхаген, который в августе-2024 проиграл Умару Нурмагомедову.
Сэндхаген хочет драться с Мерабом: «У меня тот стиль, который принесет победу над ним»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Кори Сэндхагена
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