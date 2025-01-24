9

Сэндхаген вызвал О’Мэлли: «UFC должны дать фанатам то, что они хотят»

Кори Сэндхаген заявил, что нацелен на бой с Шоном О’Мэлли.

«Шон О’Мэлли не должен драться с Мерабом Двалишвили в реванше. Его избили в первом бою, изобьют и во втором. Никому не нужен этот бой, а я все еще свободен!

Я хочу драться, мне чертовски скучно. Я дам Шону столько времени, сколько он хочет. Просто пусть UFC сделают бой, который хотят увидеть фанаты.

А они хотят увидеть мой бой с Шоном О’Мэлли, пусть это случится поскорее. Мне очень скучно», − сказал боец легчайшего веса UFC в легчайшем весе Кори Сэндхаген, который в августе-2024 проиграл Умару Нурмагомедову.

Сэндхаген хочет драться с Мерабом: «У меня тот стиль, который принесет победу над ним»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Кори Сэндхагена
logoШон О'Мэлли
logoКори Сэндхаген
logoMMA
легчайший вес
logoUFC
logoМераб Двалишвили
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Умар – о бое с Двалишвили: «Было бы наглостью назвать это легкими деньгами. Мераб хорош»
44 января, 07:40
Мераб планирует подраться трижды к апрелю-2025: «Ян будет готов биться в марте, а О’Мэлли вернется еще через месяц»
1331 декабря 2024, 08:59
Сэндхаген болеет за Нурмагомедова в бою с Двалишвили: «Мераб ведет себя нелепо. Я в команде Умара»
920 декабря 2024, 11:57
Рекомендуем
Главные новости
Дрикус дю Плесси: «Было бы круто подраться с Махачевым. Я побью его»
116 минут назад
Роман Долидзе и Марвин Веттори проведут реванш 15 марта на UFC Fight Night 254
156 минут назад
Александр Волкановски: «Буду готов к марту-апрелю, даты боя пока нет»
1сегодня, 08:26
PFL Champions Series: Усман Нурмагомедов против Пола Хьюза, Вадим Немков – Тимоти Джонсон
1сегодня, 08:18
Алексей Олейник может дебютировать в GFL в конце апреля: «Даже мыслей нет, что турнира не будет»
сегодня, 07:58
Нурмагомедов и Исмагулов выступят за команду Дубая в лиге GFL. Олейник – в команде Нью Йорка
1сегодня, 07:49Фото
Тони Фергюсон расторг контракт с UFC
2сегодня, 07:33
Викторию Дудакову уволили из UFC
12сегодня, 07:27
Официально: Александр Поветкин дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга
49вчера, 19:17
Хабиб выложил фото с Тухуговым и Махачевым: «С младшими»
11вчера, 18:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября 2024, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября 2024, 01:55Киберспорт
Рекомендуем