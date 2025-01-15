Стерлинг − о бое Двалишвили и Нурмагомедова: «Если Сэндхаген смог подготовиться к борьбе Умара, то что сделает Мераб?»

Алджамейн Стерлинг считает, что Мераб Двалишвили превзойдет Умара Нурмагомедова в борьбе.

«Если Кори Сэндхаген смог подготовиться к зарубе по грэпплингу, то как вы думаете, что сделает Мераб? При всем уважении, ребят, вы даже представить себе не можете», − сказал полулегковес UFC Алджамейн Стерлинг.

Напомним, что 19 января Мераб Двалишвили подерется с Умаром Нурмагомедовым за титул UFC в легчайшем весе.

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