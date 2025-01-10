Умар − о следующем сопернике: «Кто бы из нас ни победил, следующим претендентом будет О’Мэлли»

Умар Нурмагомедов планирует драться с Шоном О’Мэлли после победы.

«Кто бы ни выиграл мой бой с Мерабом, думаю, следующим будет Шон О’Мэлли. Шон хочет, чтобы Мераб победил, но не из-за желания взять реванш, а потому что Двалишвили легче, чем я», − сказал боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов .

Напомним, что 19 января Нурмагомедов подерется с Двалишвили за титул UFC в легчайшем весе.

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