Умар − о следующем сопернике: «Кто бы из нас ни победил, следующим претендентом будет О’Мэлли»
Умар Нурмагомедов планирует драться с Шоном О’Мэлли после победы.
«Кто бы ни выиграл мой бой с Мерабом, думаю, следующим будет Шон О’Мэлли. Шон хочет, чтобы Мераб победил, но не из-за желания взять реванш, а потому что Двалишвили легче, чем я», − сказал боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов.
Напомним, что 19 января Нурмагомедов подерется с Двалишвили за титул UFC в легчайшем весе.
Умар намерен подраться дважды в 2025 году после победы над Мерабом: «Июнь и октябрь были бы идеальны для меня»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Junkie
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