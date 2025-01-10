  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Умар − о следующем сопернике: «Кто бы из нас ни победил, следующим претендентом будет О’Мэлли»
4

Умар − о следующем сопернике: «Кто бы из нас ни победил, следующим претендентом будет О’Мэлли»

Умар Нурмагомедов планирует драться с Шоном О’Мэлли после победы.

«Кто бы ни выиграл мой бой с Мерабом, думаю, следующим будет Шон О’Мэлли. Шон хочет, чтобы Мераб победил, но не из-за желания взять реванш, а потому что Двалишвили легче, чем я», − сказал боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов.

Напомним, что 19 января Нурмагомедов подерется с Двалишвили за титул UFC в легчайшем весе.

Умар намерен подраться дважды в 2025 году после победы над Мерабом: «Июнь и октябрь были бы идеальны для меня»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Junkie
logoУмар Нурмагомедов
logoМераб Двалишвили
logoUFC
Мераб - Умар
logoШон О'Мэлли
logoMMA
UFC 311
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Мераб − о бое с Умаром: «Я сделаю его скромнее. Он маленький избалованный ребенок»
11сегодня, 11:32
Умар − о бое с Мерабом: «В бою возможно все, но у него нет навыков, чтобы победить меня»
11сегодня, 09:56
Мераб пообещал сломать Умара: «Покажу ему грузинскую борьбу и жестокость»
178 января, 11:32
Рекомендуем
Главные новости
Взвешивание UFC Fight Night 249: Копылов и Кертис показали одинаковые цифры
5 минут назад
Умар намерен подраться дважды в 2025 году после победы над Мерабом: «Июнь и октябрь были бы идеальны для меня»
4сегодня, 15:51
В Лос-Анджелесе отменяют мероприятия на арене Intuit Dome, где 19 января должен пройти UFC 311
6сегодня, 14:50
Бернс подерется с Моралесом на UFC 314 (Ag.Fight)
4сегодня, 13:36
Усман ответил на критику полусредневесов за долгий простой: «Закройте рты и ждите»
3сегодня, 12:10
Мераб − о бое с Умаром: «Я сделаю его скромнее. Он маленький избалованный ребенок»
11сегодня, 11:32
Веласкес не верит, что Аспиналл победит Джонса: «Джон − мастер своего дела»
2сегодня, 09:59
Умар − о бое с Мерабом: «В бою возможно все, но у него нет навыков, чтобы победить меня»
11сегодня, 09:56
Конор − о приговоре за клевету для девушки, обвинившей Тео в изнасиловании: «Футболисту бы дали 10 лет, пойди дело по другому сценарию. Полгода − недостаточно»
27сегодня, 09:36
Календарь боев в MMA и боксе в январе-2025
93сегодня, 09:09
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября 2024, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября 2024, 01:55Киберспорт
Рекомендуем