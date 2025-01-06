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Тренер О’Мэлли: «Мераб – зверь. У него потрясающее кардио. Он идет вперед, как сумасшедший»

Тренер Шона О’Мэлли восхищен уровне Мераба Двалишвили.

«Мераб – зверь. Этого у него не отнять. Самый свирепый зверь. У него потрясающее кардио. Он идет вперед, как сумасшедший. Еще с таким необычным ритмом.

Он вышел с Шоном, дважды ударил, отошел и полностью изменил стиль. Он так никогда не дрался. Вы не можете отрицать, насколько он действительно хорош. Сейчас он подерется с машиной по борьбе – Умаром Нурмагомедовым. Думаю, у Хабиба будет план против Двалишвили», – сказал тренер Тим Уэлш.

Напомним, 19 января Двалишвили подерется с Нурмагомедовым на UFC 311.

О’Мэлли – о планах в UFC: «Титульный бой. Жду победителя поединка Умара и Мераба»

Мераб планирует подраться трижды к апрелю-2025: «Ян будет готов биться в марте, а О’Мэлли вернется еще через месяц»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Submission Radio
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logoМераб Двалишвили
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