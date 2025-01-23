Сэндхаген хочет драться с Мерабом: «У меня тот стиль, который принесет победу над ним»
Кори Сэндхаген хочет драться с Мерабом Двалишвили.
«Я считаю, что если и есть стиль, который принесет победу над Мерабом, то это тот стиль, который лучше контролирует пространство.
Что бы вы ни говорили о моей манере, я могу сказать, что у меня, возможно, лучший футворк в дивизионе.
Я умею контролировать пространство, держать дистанцию, сближаться и отдаляться. Это то, что может принести победу над Мерабом», − сказал боец легчайшего веса UFC Кори Сэндхаген.
Умар отстранен на 180 дней после боя с Мерабом из-за перелома руки
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Кори Сэндхагена
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