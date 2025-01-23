Сэндхаген хочет драться с Мерабом: «У меня тот стиль, который принесет победу над ним»

Кори Сэндхаген хочет драться с Мерабом Двалишвили.

«Я считаю, что если и есть стиль, который принесет победу над Мерабом, то это тот стиль, который лучше контролирует пространство.

Что бы вы ни говорили о моей манере, я могу сказать, что у меня, возможно, лучший футворк в дивизионе.

Я умею контролировать пространство, держать дистанцию, сближаться и отдаляться. Это то, что может принести победу над Мерабом », − сказал боец легчайшего веса UFC Кори Сэндхаген .

Умар отстранен на 180 дней после боя с Мерабом из-за перелома руки